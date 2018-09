Il Libertà cambia luce, da novembre 1600 nuovi corpi illuminanti a led: aggiudicata la gara per la fornitura

E' stata aggiudicata in via provvisoria la gara per la fornitura di circa 1600 corpi illuminanti a led per sostituire quelli vecchi attualmente installati su tutto il quartiere Libertà. L'offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso del 56% circa, è pervenuta al Comune dall’azienda Ghisamestieri The Green way of light srl.

I lavori cominceranno nelle prossime settimane: "Andremo ben oltre gli 800-1000 che avevamo preventivato in fase di progetto - spiega l'assessore Giuseppe Galasso -. Ora attendiamo la consegna dei documenti giustificativi da parte dell’aggiudicatario, poi l’aggiudicazione definitiva e la successiva firma del contratto. Prevediamo di avviare la fornitura dei nuovi corpi illuminanti entro la seconda metà di novembre e di riuscire ad installarli tutti entro il mese di marzo del prossimo anno. Fra qualche mese, quindi, il quartiere Libertà sarà interamente illuminato con luci nuove a led, meno energivore di quelle attuali, e quindi più economiche per quanto riguarda i consumi, con un risparmio energetico previsto di circa il 50%. Saranno anche più potenti con livelli di luminosità di strade e marciapiedi che in diversi casi passeranno da un valore di circa 20 Lux ad un altro di 40”.