Il presidente Mattarella a Castellana per gli 80 anni dalla scoperta delle Grotte: "Spettacolo straordinario"

"Uno spettacolo straordinario": così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato la visita alle Grotte di Castellana, per commemorare l'80° anniversario della scoperta, avvenuta il 23 gennaio del 1938. Il Capo dello Stato ha così reso omaggio alla storica ricorrenza visitando la Grave e le principali caverne tra stalattiti, suggestivi cristalli e scenari affascinanti. Mattarella, nel corso della visita, è stato accompagnato da Franco Anelli, figlio dell'omonimo speleologo che scoprì per primo le Grotte. Il presidente, dopo la passeggiata sotterranea a 60 metri di profondità, si è recato nel Palazzetto dello Sport dove, assieme alle autorità e a 300 ragazzi delle classi quinta elementare e prima media, si è svolta la cerimonia di commemorazione.

Il Presidente accolto dalle autorità e dai ragazzi delle scuole

Per il Capo dello Stato la scoperta di Anelli è "un'opportunità per l'economia della Puglia" in un territorio "pieno di fascino anche in superficie", considerando anche le attività economiche, turistiche e agricole. L'ispirazione di Anelli, sottolinea il presidente, può essere da esempio per le istituzioni ad affrontare le difficoltà con senso di responsabilità e capacità di studio, proprio come fece il professore nelle sue ricerche in Puglia e non solo. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, anche il governatore pugliese Michele Emiliano, il sindaco metropolitano e presidente Anci Antonio Decaro, il primo cittadino di Castellana, Francesco De Ruvo, e il presidente della società Grotte di Castellana, Victor Casulli.