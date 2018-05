Il salotto 'Liberty' di via Sparano è pronto: "Ultimi due isolati completi a fine giugno"

Sono praticamente ultimati i lavori di realizzazione del salotto Liberty di via Sparano, in corrispondenza dello storico palazzo Mincuzzi. In occasione dei festeggiamenti di San Nicola, infatti, sarà smantellata, quasi completamente, la recinzione di cantiere, ad eccezione di una piccola zona sull'intersezione con via Putignani. Da stamane, invece, si sta procedendo alle finiture della pavilentazione, con trattamenti di arrotatura, lucidatura e spazzolatura per consentire di far emergere al meglio il disegno liberty della pavimentazione. Completato anche il posizionamento delle 10 sedute circolari. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno ulteriormente effettuati altri trattamenti su alcuni bassorilievi presenti, lavorazioni che non creeranno ostacoli ai pedoni.

"In linea con i tempi dei lavori"

Restano dunque, solo 2 isolati da completare, più il tratto centrale di piazza Umberto e le intersezioni verdi: "Proseguono contemporaneamente - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - anche i lavori sugli altri due isolati, quello frapposto tra via Principe Amedeo e via Dante, che prevediamo di completare entro fine maggio assieme all’ultimo salotto (Letterario), e quello fra via Dante e via Nicolai, che contiamo di ultimare entro fine giugno. Siamo esattamente in linea con la previsione temporale ipotizzata ad inizio lavori e, pertanto, confermiamo che entro il prossimo autunno tutta via Sparano, incluse le intersezioni ampliate e il tratto centrale piazza Umberto, saranno completate e pronte per la pubblica fruibilità in prossimità delle prossime festività natalizie”.