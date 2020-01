"Illegittimo copiare la memoria del cellulare di un giornalista": la decisione dei giudici del Riesame

È illegittimo copiare l'intera memoria del telefono di un giornalista, anche se utile alle indagini su una presunta fuga di notizie. A spiegarlo sono i giudici del Tribunale del Riesame di Bari, che con un provvedimento hanno parzialmente annullato il decreto di perquisizione e sequestro dei telefoni cellulari dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, Massimiliano Scagliarini e Nicola Pepe, eseguito nell’ambito delle indagini sulla presunta fuga di notizie nell’inchiesta della Guardia di Finanza a carico del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"La clonazione della memoria dell’intero archivio informatico del telefono cellulare del giornalista ricorrente - si legge nel provvedimento - pur teoricamente funzionale all’accertamento degli autori" di una presunta fuga di notizie e "della illecita divulgazione di atti, documenti e notizie coperte da segreto investigativo" da parte degli stessi cronisti, "è attività processualmente che va dichiarata illegittima" e che "implica non consentite intrusioni nella sfera personalissima del giornalista, sul versante della privacy e del segreto professionale".

Scagliarini è difeso dagli avvocati Gaetano Castellaneta e Dorella Quarto. Nicola Pepe è difeso dal legale Francesco Paolo Sisto. I cronisti rispondono di favoreggiamento personale. I finanzieri, al momento ignoti, di divulgazione di notizie riservate. Nel provvedimento i giudici del Riesame ricordano che “il giornalista è destinatario di una disciplina particolare in tema di tutela del segreto, con riferimento al quale la valutazione della proporzione tra il contenuto del provvedimento emesso e le esigenze di accertamento dei fatti deve avvenire con particolare rigore evitando quanto più possibile interventi inutilmente intrusivi. Una siffatta attività investigativa – spiegano – finirebbe con l’assumere i connotati di un’attività di tipo esplorativo, tale da compromettere gravemente il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti informative”.

Per i giudici, quindi, l’acquisizione dei dati deve essere “limitata e circoscritta alle cornici e temporali perimetrate dalla Procura nel cui contesto cronologico avrebbero avuto luogo le condotte agevolatrici”, cioè le presunte rivelazioni delle informazioni coperte da segreto, e per questo, disponendo il parziale annullamento del decreto di sequestro, hanno ordinato la “distruzione dei cloni di tutti i dati ottenuti con l’estrazione della copia dell’intero archivio”, ad eccezione di alcuni periodi