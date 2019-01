Nuove luci, videosorveglianza e ingressi anti-scooter: pronto il progetto esecutivo per i lavori del parco 2 Giugno

La Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione della pubblica illuminazione e realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza nel parco 2 Giugno. I lavori, da 1,1 milioni di euro con fondi del Patto di Sviluppo della Città Metropolitana di Bari, comprenderanno anche il rifacimento degli ingressi, impedendone l'accesso a scooter e ciclomotori. Prevista l'installazione di luci a led e più intense nelle aree maggiormente frequentate, come la zona giochi, i viali e il prato centrale, attualmente quasi completamente buio. I lavori riguarderanno anche il montaggio di alcuni pali della luce nei viali secondari e non pavimentati. Gli interventi, spiega l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giusepope Galasso, "dovrebbero essere avviati in primavera", dopo l'assegnazione dell'appalto, il cui bando sarà pubblicato in questi giorni.