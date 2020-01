Facciata rinnovata per il Comando scuole dell'Aeronautica: sferzato da vento e salsedine, lo storico edificio si rifà il look

Il completamento dei lavori è previsto a marzo e quando le impalcature scompariranno sul lungomare di Bari, l’edificio che ospita il Comando scuole dell’Aeronautica militare mostrerà la sua nuova facciata restaurata. È ormai in dirittura d’arrivo il completamento del cantiere per il rinnovo della facciata dello storico immobile, avviato a settembre e finanziato dall’Aeronautica militare per un costo totale di 450mila euro, appaltati alla ditta Marco Cerbone.

Intervento che permetterà non solo di rallentare il deterioramento degli elementi architettonici dell’edificio, ma che prevede anche una specifica azione di protezione delle attuali parti lapidee fortemente messe a rischio dalla presenza degli agenti atmosferici. Lavori che sarebbero dovuti finire a dicembre, ritardati però dal maltempo che a fine 2019 sferzato la Puglia. Le immagini dal cantiere.