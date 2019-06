Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si apre con le note di Bella Ciao, cantata dal coro dei Ricchitoni in piazza Umberto, la sfilata del Bari Pride. Ci sono rappresentanti del mondo Lgbtqi ma anche tanti supporter etero tra le oltre 5mila persone che questo pomeriggio hanno sfilato per le vie del quartiere Murat e Madonnella, per poi raggiungere parco Perotti per il maxi evento finale. Il racconto per immagini della manifestazione.