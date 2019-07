VIDEO | Rapine armate in due negozi a Bitonto: le immagini delle telecamere

Il minorenne entra nel supermercato a volto coperto e con un grosso coltello in mano, per poi intimare la cassiera di consegnare l'incasso e scappare insieme ai complici. Sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza di uno dei due negozi di Bitonto, presi di mira da un 17enne del posto e un 23enne, entrambi identificati e finiti agli arresti negli scorsi giorni in un'operazione di polizia.