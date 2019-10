Scavi di piazza del Ferrarese preda degli incivili: nel sito archeologico spunta una busta della spazzatura

Gli incivili non risparmiano neppure il sito archeologico di piazza del Ferrarese. E così, c'è stato chi non si è fatto problemi ad abbandonare una busta della spazzatura proprio nell'area degli scavi della via Traiana. L'episodio è stato immortalato sabato sera da una cittadina, che ha postato la foto sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro: "La prego Sindaco, facciamo qualcosa per proteggere sempre lo scavo di Piazza del Ferrarese!", è l'appello della donna. "Il problema non è solo quel sacchetto - aggiunge ancora la cittadina rispondendo ad altri utenti - Sono le cicche di sigarette, le bottiglie, i bicchieri, i vetri, i bambini che ci saltano dentro, i deficienti più grandi che fanno lo stesso".