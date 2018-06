Travolto dal treno dopo un furto? Pregiudicato trovato morto sui binari, indagini a tutto campo

Potrebbe essere deceduto durante la fuga dopo un furto il pregiudicato barese 40enne Natalino De Bari, il cui cadavere è stato rinvenuto, ieri mattina, accanto ai binari tra la Stazione Centrale e Marconi. L'episodio è al vaglio della Squadra Mobile che avviato le indagini: secondo una prima ricostruzione, l'uomo, forse in compagnia di alcuni complici avrebbe, in precedenza, effettuato un colpo in uno studio di un commercialista nel quartiere Madonnella.

Addosso al pregiudicato, infatti, sono stati rinvenuti alcuni documenti rubati nel locale del professionista. Quindi, mentre si trovava nella zona dei binari, De Bari sarebbe stato colpito dal un treno in transito. Il corpo è stato notato, ieri, da un passeggero di un convoglio della mattina, il Bari-Milano. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda.