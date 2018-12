Impalcatura pericolante per il vento: vigili del fuoco in corso Alcide De Gasperi

Corso Alcide De Gasperi temporaneamente chiusa al traffico in un tratto per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti per mettere in sicurezza un'impalcatura, resa pericolante dal vento, all'incirca all'altezza dell'ex ospedale militare. Sul posto anche la polizia locale.