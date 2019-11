Costretto ad assumere personale in cambio della "protezione", imprenditore taglieggiato corrompe funzionario della Regione

Nell’ambito dell’inchiesta 'Nemesi' che ha disarticolato il clan di Altamura D'Abramo-Sforza e che ha portato all'arresto di 58 persone - di cui 49 in carcere, cinque ai domiciliari e quattro soggetti con obbligo di presentazione - è emerso che un imprenditore edile altamurano, responsabile della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di costruzione del ‘centro di ristorazione sociale per persone disagiate’ di Gioia del Colle - danneggiato nel 2016 da un incendio doloso occorso a pochi giorni dalla sua inaugurazione – e successivamente impegnato con la sua impresa nella realizzazione di alloggi di edilizia popolare a Grumo Appula, fosse rimasto vittima - in entrambi i casi - di estorsioni (non denunciate) da parte della criminalità locale e costretto ad assumere personale per ottenere la cosiddetta ‘protezione’.

Egli, inoltre, si è reso responsabile della corruzione di un funzionario amministrativo già in servizio presso la Regione Puglia, per accelerare l’emissione dei mandati di pagamento.