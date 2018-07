In un container 11 tonnellate di sigarette di contrabbando: sequestro al porto

Undici tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando sono stati sequestrati da Finanzieri del Gruppo Bari e funzionari dell'Ufficio delle Dogane al porto.

Il carico illecito si trovava all'interno di un container scaricato dalla motonave portacontainers BF LUCIA proveniente dalla Grecia. I primi sospetti sulla presenza del carico illecito - spiega la Finanza - sono scaturiti da un primo esame dei documenti accompagnatori della spedizione, che presentavano incongruenze relative allo strano tragitto che le sigarette a marchio “Regina Red” avrebbero dovuto fare (dalla Lituania al Regno Unito) e al fatto che, decorsi i 90 giorni dal suo arrivo, nessun importatore si è palesato per dare una destinazione doganale alle bionde, nonché la mancanza di qualsiasi documentazione commerciale a scorta della spedizione né di qualunque altro documento fiscale accompagnatorio.

Militari e funzionati delle Dogane hanno quindi proceduto al sequestro delle sigarette e alla denuncia verso “ignoti” per il delitto di contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri. Sono tutt’ora in corso gli sviluppi investigativi del caso per risalire ai reali destinatari delle sigarette.