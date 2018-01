Inaugurata la nuova palestra dell'Euclide

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L'inno nazionale, il taglio del nastro, la maglietta personalizzata, la partita di basket. La nuova palestra dell'istituto "Euclide" in via Prezzolini è stata inaugurata sotto i migliori auspici. L'evento si è svolto alle presenza del sindaco della città Città Metropolitana di Bari, Antonio Decaro, del consigliere delegato alla Programmazione della rete scolastica, Vito Lacoppola, e della Dirigente scolastica Prudenza Maffei. L'entusiasmo degli allievi dell’Euclide ha trasformato questo momento così atteso in una vera e propria festa. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Decaro, che ha conseguito la maturità proprio all'istituto Euclide: "La riqualificazione di questa palestra rappresenta un progetto molto importante che permetterà agli allievi dell’Euclide di utilizzare uno spazio fondamentale per svolgere le varie attività sportive. Inoltre - ha aggiunto - la palestra sarà fruibile anche da tutti i giovani del quartiere che vorranno cimentarsi in qualche pratica sportiva". Il primo cittadino, che ha indossato la maglietta numero 1 della squadra di basket dell’istituto, ha ricordato con emozione gli anni tra i banchi dell'Euclide: "L'obiettivo era quello di riportare questa palestra allo splendore di qualche anno fa, quando, proprio in questa scuola, anche io, mi cimentavo nella pallacanestro con i miei compagni di classe. Il percorso di riqualificazione non è stato facile e immediato e il lavoro, sicuramente, non è finito qua. L'impegno della Città metropolitana - ha concluso il sindaco - proseguirà nel portare avanti altri importanti progetti di riqualificazione anche grazie ai finanziamenti straordinari del Governo nazionale ". Il consigliere delegato alla Programmazione della rete scolastica, Vito Lacoppola, ha sottolineato "l'importante funzione di aggregazione sociale della palestra". "L'impianto - ha affermato Lacoppola - sarà una risorsa per la scuola, e un'opportunità per un quartiere periferico come Japigia poiché sarà a disposizione anche di tutti i giovani della zona che vorranno svolgere le varie attività sportive". La dirigente scolastica, Prudenza Maffei, ha ribadito "l'importanza che riveste la palestra sia per l'istituto che per i giovani del quartiere Japigia e della Città". "Abbiamo atteso sempre fiduciosi questo momento - ha aggiunto - certi che il nuovo impianto possa essere uno spazio fondamentale per la pratica sportiva degli studenti e possa fare da collante con il territorio, stimolando la sinergia con gli utenti esterni. Oggi siamo soddisfatti e ci auguriamo che l'entusiasmo di questa giornata resti il filo conduttore delle iniziative che si svolgeranno in questa palestra". L’impianto è stato ristrutturato e rimesso a nuovo dalla Città metropolitana per un importo pari a 150 mila euro. La nuova palestra è attrezzata anche con un defibrillatore ed è dotata di un campo polivalente, funzionale alla pratica di molte discipline sportive: tennis, badminton, pallamano, pallavolo, basket. L'ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell'USR Puglia ha già previsto di organizzare presso la nuova palestra dell'Euclide la fase comunale dei campionati sportivi studenteschi di basket. Maria Brigida Langellotti