Riapre con una festa di quartiere il playground del giardino 'Green Mission' a Santa Rita: nuovo look per il campetto da calcio

È stato riaperto con una grande festa di quartiere, tenutasi nella mattinata di sabato, il nuovo playground del giardino 'Green mission' a Santa Rita.

I lavori - costati 70mila euro - hanno riguardato la riqualificazione del campo da calcio in erba sintetica e il montaggio delle reti di protezione.

Soddisfatto del lavoro anche l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, presente all'inaugurazione del playground insieme alla presidente del quarto Municipio, Grazia Albergo, che non ha mancato di sottolineare i comportamenti scorretti dei passanti: "Peccato, però, che qualcuno sembri non voler abbandonare la pessima abitudine di sguinzagliare il proprio cane in quello spazio anziché nell’area destinata ai cani poco distante. Eppure non è difficile, basterebbe pensare all’interesse generale prima che alla propria comodità". Ha poi aggiunto che spera che saranno gli stessi residenti a voler difendere questo nuovo playground "dall’inciviltà di quanti - ricorda - proprio non riescono a capire che lo spazio pubblico è patrimonio della collettività, e come tale va tutelato. Dopo Santa Rita, entro poche settimane consegneremo altri due campi di calcio a 5, quello di viale delle Regioni, al San Paolo, e quello di strada La Penna a Torre a Mare, realizzato ex novo”.

“Stiamo restituendo ai cittadini, in particolare ai più giovani, uno spazio dove incontrarsi, stare insieme e fare attività sportiva all’aria aperta - aggiunge Grazia Albergo -. Come sempre l’auspicio che sento di formulare è che tutti rispettino questo luogo e sappiano prendersene cura”.