Corsi di cucina, laboratori multiculturali e sportelli di ascolto: inaugurato il centro famiglie del Libertà

"Abbiamo fatto della multiculturalità una risorsa. D'altronde viviamo in un quartiere dove convivono diverse culture, ed è bello vedere che ognuno impara dall'altro". Riassume in poche parole lo spirito del nuovo centro famiglie del rione Libertà, Marilena Pastore, presidente della cooperativa sociale che da novembre scorso gestisce la struttura in corso Italia.

L'inaugurazione

Già da diversi mesi, quindi, sono partite le tante attività a disposizione delle oltre 170 famiglie che frequentano il centro, con più di 35 minori seguiti. Il ritardo nell'inaugurazione ufficiale, come spiega la Pastore, era dovuto alle prime difficoltà organizzative. Ora però che gli arredi sono al loro posto, il centro per le famiglie si è mostrato ai suoi ospiti speciali, arrivati nel pomeriggio per partecipare alla cerimonia di apertura: il sindaco di Bari, Antonio Decaro, l'assessore al Welfare, Francesca Bottalico, la presidente del primo Municipio, Micaela Paparella, e il responsabile delle Politiche sociali, minori e famiglie del Comune, Francesco Elia.

"Questo è un presidio - ha spiegato il primo cittadino - in un quartiere con le sue difficoltà, certo, ma anche con il più alto tasso di natalità e dove sempre più coppie sposate vengono a vivere. Un centro che ci insegnerà uno dei mestieri più difficili, quello dei genitori".

Le attività del centro

Primo obiettivo del centro famiglie è appunto dare supporto ai genitori nella crescita dei propri piccoli. E lo fa attraverso una serie di sportelli che lavorano a stretto contatto con le scuole della zona, dal Bianchidottula alla Primo Levi. "Un percorso di formazione - prosegue la presidente della cooperativa - che include anche lezioni sulla legalità e sul bullismo, tenute da Rossa Ferro, una delle 22 professioniste in forza nel centro".

Non mancano, naturalmente, attività dedicate ai più piccoli, suddivise nei diversi spazi del centro, dalla sala giochi all'area cucina. Ed è proprio qui che avviene uno dei primi scambi culturali: "Piccoli e genitori imparano a cucinare con l'aiuto dello chef naturopata Monica Irimia, che volta per volta si concentra sulla cucina di una diversa nazione, così da abbracciare tutti gli ospiti del centro famiglie". Una piccola dimostrazione dei futuri 'masterchef' è stata data anche nel pomeriggio, quando due squadre formate da bambini e adulti si sono sfidate ai fornelli, assistite dall'assessore Bottalico.