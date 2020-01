In aeroporto nasce l'Executive Vip Lounge di 200 mq: l'inaugurazione con la direttrice creativa di Vogue Japan

Più comfort, più spazi, ma soprattutto servizi esclusivi per l'attesa in aeroporto. Il tutto in 200 metri quadrati, totalmente dedicati ai clienti business traveller e frequent flyer delle compagnie aeree. È stata inaugurata nella mattinata la nuova Executive Vip Lounge dell'aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari, alla presenza del presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e del sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Madrina dell'evento è stata Anna Dello Russo, figura dalla spiccata vocazione internazionale: la professionista barese della moda è direttrice creativa di Vogue Japan. "Siamo convinti – ha ricordato Onesti – che la nuova Executive Vip Lounge, realizzata con l'innovativa formula del co-marketing, possa rappresentare un luogo di scambio, di confronto, ma soprattutto un'isola felice, nella quale cogliere appieno i profumi e i sapori della Puglia, prima di lasciarla per altre destinazioni. Abbiamo voluto che al suo interno tutto parlasse di Puglia, perché la sua la bellezza e il suo patrimonio storico, artistico e culturale ci inducono a credere che abbiamo intrapreso la strada giusta per continuare a crescere ed essere credibili sul mercato. Abbiamo ancora obiettivi importanti da raggiungere".

