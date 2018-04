Sabato apre il parco di via Carrante: "Realizzate aree verdi, piste ciclabili e zone per lo sgambamento dei cani"

Aprirà le porte ai cittadini domani pomeriggio, sabato 14 aprile, il parco Carrante, nuovo progetto verde dell'amministrazione comunale realizzato nell'omonima via a Poggiofranco. Per l'occasione saranno realizzate diverse attività, dall'esibizione del coro degli alunni della vicina scuola Carrante e della fanfara della scuola Massari Galilei, alle dimostrazioni della Scuola cani salvataggio nautico. Non mancheranno poi piccoli spettacoli di magia e altra animazione con i ragazzi della parrocchia Don Guanella.

Il giardino

Nel nuovo parco del terzo Municipio sono state realizzate cinque diverse aree attrezzate, pensate, come ricordano dal Comune in una nota, "per favorire l’aggregazione e lo svago dei cittadini". A fare da padrone è naturalmente il verde, che ricopre circa il 70 per cento - 3100 mq - della superfice dell'area, mentre la restante parte verrà utilizzata per realizzare percorsi ciclopedonali e attrezzature ludiche.

Sarà quindi presente un’area naturalistico/agreste, che comprende le alberature esistenti di olivo, fico, mandorlo e ciliegio, da integrare con nuovi alberi di alloro, carrubo, corbezzolo, melograno, leccio, biancospino ed essenze aromatiche del tipo rosmarino, salvia, lavanda e mirto. Per gli amici a quattro zampe è prevista un'area per lo sgambamento dei cani, che sarà divisa dal resto del parco con una rete ricoperta di rampicanti. Due le aree pavimentate: una dove troveranno spazio 15 toppi - fusti di alberi trattati e levigati - da utilizzare per eventi ludici e didattici, mercatini del baratto e del riciclo; l'altra sarà invece dedicata ai giochi e vedrà la presenza di un campo di minibocce e della 'campana' disegnata a terra. Infine è prevista un'area dedicata agli orti didattici, con quattro aiuole riservate all'educazione e alla sperimentazione botanica.

Muretti e illuminazione

I lavori hanno riguardato anche la costruzione di tratti di muretti a secco, opportunamente sistemati e sagomati in base alla nuova geometria dei percorsi, con altezza di circa 45 centimetri dal suolo in modo da poter essere utilizzati come piano di seduta. Sono stati realizzati anche gli impianti idrici a servizio di una fontanina/beverino e di 4 punti di irrigazione, e quello di illuminazione composto da 25 pali con tecnologia a led.