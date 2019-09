Dalla Campana al Tiro a segno, al parco Collodi di Palese si gioca 'come una volta': inaugurata la nuova area ludica

Campana, Gioco dell'oca, Tiro a segno: i giochi di una volta a grandezza 'maxi' entrano per la prima volta all'interno del Parco Collodi, adiacente all'omonimo plesso di scuola dell'infanzia di Palese. Nell'area verde condivisa tra residenti e l'omonimo istituto scolastico - sperimentazione partita a maggio dello scorso anno - sono state inaugurati nel pomeriggio i nuovi giochi fatti realizzare su richiesta del locale Comitato di quartiere 'Palese zona 167'.

"Il Comune è stato celere a rispondere alle richieste"

Un risultato che arriva dopo diversi mesi di colloquio con l'istituto scolastico e con il Comune da parte dei residenti della zona. "L'idea di avere nuovi giochi per il parco - spiega il presidente del Comitato, Giuseppe Scaglione - è nata subito dopo l'apertura ai residenti dell'area condivisa. "Avremmo potuto realizzarle noi stessi con le bombolette spray, ma non sarebbe stato lo stesso". A quel punto i residenti hanno pensato di far partire un crowdfunding per finanziare la realizzazione dei giochi da parte di professionisti, ma non è stato poi necessario: "Siamo riusciti ad accordarci con il dirigente della Collodi, Angelo Panebianco - aggiunge Scaglione - e abbiamo successivamente protocollato come Comitato la richiesta a maggio scorso. Bisogna ammettere che il Comune è stato celere a rispondere per concludere l'iter per l'installazione.

L'installazione dell'area giochi

Interventi poi conclusisi nella giornata di ieri: gli operai, con l'ausilio di uno speciale gomma plastica a lunga resistenza, hanno segnato i confini dei giochi, che raggiungono dimensioni superiori ai 3 metri di lunghezza. Come nel caso del gioco dell'oca, dove saranno gli stessi bambini a fare da 'pedine', dopo aver lanciato il dado. "Per il tiro a segno - aggiungono dal Comitato - pensiamo invece di dotare l'area di sacchetti di segatura, che saranno lanciati all'interno del bersaglio". Una volta terminati gli interventi è stata subito organizzata l'inaugurazione, perché il regalo ai piccoli del quartiere fosse subito disponibile: "Potevamo organizzare una cerimonia più importante - spiega il Comitato nel post di presentazione .- ma abbiamo preferito dare subito la possibilità ai bambini di utilizzarli, visto che la prossima settimana inizieranno gli impegni scolastici". "Sarà bello vedere i ragazzi riscoprire i giochi di un tempo e divertirsi come facevamo noi" aggiunge il presidente Scaglione. E a giudicare dalla presenza di bambini avuta durante l'inaugurazione, l'intuizione dei residenti è corretta.

Gallery