Nell'ospedale di Altamura arriva la medicina trasfusionale: "Personale in reparto 24 ore su 24"

Un nuovo reparto di medicina trasfusionale è ora attivo nell'ospedale di Altamura. A inaugurarlo è stato in mattinata il governatore Michele Emiliano con il direttore della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce. Un servizio trasfusionale, come ricordato da Sanguedolce, che sarà attivo 24 ore su 24, con continua presenza di personale sul posto, visto che il servizio trasfusionale è prevista dalle leggi nazionali nei presidi di primo livello come quello dell'Ospedale della Murgia 'Fabio Perinei'.

L'ospedale serve un bacino di utenza superiore a 150mila residenti, per i quali è ora previsto un servizio immunotrasfusionale. La struttura gestisce, oltre alla considerevole attività di raccolta (superiore alle 4mila unità anno), i programmi di trasfusione per pazienti ricoverati e ambulatoriali, l’attività di consulenza trasfusionale nel rispetto del Patient Blood Management, le attività di terapia infusionale con ferro per prevenire la trasfusione evitabile nei pazienti anemici e il laboratorio di immunoematologia. Possiede inoltre i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e opera all’interno del Dipartimento Immunotrasfusionale della ASL di Bari: per la qualificazione biologica e la lavorazione del sangue raccolto si avvale del Centro di Qualificazione biologica e di lavorazione del PO San Paolo che a breve sarà allocato nella officina trasfusionale di Area Vasta per la quale è stata individuata la sede del Presidio Ospedaliero di Triggiano.

"Con il nuovo laboratorio di immunoematologia – ha ricordato durante l'inaugurazione Leonardo Sardella, direttore del nuovo servizio Emotrasfusionale - noi possiamo garantire le trasfusioni di sangue ai pazienti sia dei nostri reparti che dell’intero territorio. Si tratta di macchinari di ultima generazione, moderni, con un sistema di monitoraggio informatizzato che registra costantemente h24 e garantisce un prodotto sicuro e di qualità"

"Questo territorio - ha poi aggiunto Antonio Scelsi, direttore Unità operativa complessa Medicina trasfusionale Asl Bari - presenta uno dei più alti indici di donazioni della Regione Puglia. Addirittura, in proporzione alla popolazione residente, qui si raccolgono donazioni di sangue in quantità superiore a quello raccolto nelle grandi città, come Bari, Lecce o Brindisi. Questo significa che c’è una consolidata e sicura base da cui partire per questa struttura trasfusionale che sicuramente doveva essere completata con la realizzazione dei laboratori che consentono l’assegnazione del sangue nei pazienti ricoverati nell’ospedale della Murgia, senza ricorrere più al sangue prelevato dagli ospedali di Bari".