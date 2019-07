In Fiera la nuova sede barese di InfoCamere: "Un open space dedicato all'innovazione digitale"

Inaugurata all'interno della Fiera del Levante, la nuova sede di InfoCamere di Bari, società delle Camere di Commercio per l'innovazione digitale. A seguito della ristrutturazione - durata un anno e finanziata con oltre un milione di euro di fondi europei - è così sorto nello spazio fieristico un open space di 1200 mq dedicati all'innovazione nel padiglione 103.

All'interno della sede lavorano 91 persone, con un'età media di 39 anni e il 90 per cento ha una laurea, principalmente in informatica e ingegneria. "Bari è per InfoCamere un punto di riferimento indispensabile per lo sviluppo delle iniziative digitali che oggi servono a semplificare la vita degli imprenditori e a modernizzare il Paese" ha detto il presidente di InfoCamere, Lorenzo Tagliavanti.