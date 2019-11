Terminato il collaudo, il Teatro Piccinni è pronto a mostrarsi ai baresi: "Per l'inaugurazione tanti spettacoli gratuiti"

Uno spettacolo ogni 3 ore per l'inaugurazione di uno dei tesori architettonici baresi. Sarà l'arte, naturalmente, ad accogliere i baresi nella serata del 5 dicembre per la riapertura del Teatro Piccinni di Bari. Ad annunciare la data ufficiale di consegna della struttura restaurata in corso Vittorio Emanuele, è stato il sindaco di Bari con una diretta Facebook direttamente dal teatro, dove in giornata sono stati conclusi i collaudi. Nel video si vede un primo assaggio dei vari spazi ristrutturati del Piccinni: dal velario alla sala teatro, appunto, dove sono state installate nuovi luci, tappezzeria e poltrone.

Una giornata di spettacoli

Spazi che si animeranno con spettacoli, concerti e altre rappresentazioni artistiche, a cui i baresi potranno assistere gratuitamente previa prenotazione del proprio turno, come assicura il sindaco. A partire dalle serata del 5, infatti, ci sarà una maratona di spettacoli, che si susseguiranno per 24 ore in tutto. "È stato un restauro lungo - aggiunge il primo cittadino - perché a differenza del Petruzzelli non è stato ripreso il precedente assetto, ma è stato completamente rifatto. Ora pronto ad essere restituito alla città e lo fa con una grande sorpresa. Non posso anticipare niente, ma sappiate - conclude - che ci saranno tanti baresi che si alterneranno sul palcoscenico, sia artisti della prosa che della musica, rappresentata dal jazz, dalla lirica e dalle nostre orchestre)