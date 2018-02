In giardino pistola, droga e il 'kit del piromane': denunciato 20enne a Giovinazzo

Tre bottiglie in plastica da mezzo litro colme di benzina, 17 metri di cavo miccia, 40 grammi di polvere da sparo e 450 di zolfo, insieme a tre maschere di Carnevale. un vero e proprio 'kit del piromane' pronto all'uso, avvolto in tre felpe - rigorosamente nere odoranti di combustibile - nascoste in un giardino condominiale di un palazzo di Giovinazzo.

Potrebbe essere riconducibile agli ultimi eventi incendiari che hanno interessato il Comune di Giovinazzo nel mese di gennaio, il ritrovamento effettuato, nella notte scorsa, dai Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Molfetta.

Poco distante dal primo 'nascondiglio', i carabinieri hanno rinvenuto anche una pistola cal 8, perfettamente funzionante, con matricola abrasa, nonché diversi proiettili e centinaia di cartucce cal.12. In un sacchetto vi era anche droga di diverso tipo, suddivisa in dosi, per un peso complessivo di 50 grammi ( 25 di cocaina, 20 di hashish e 5 di marijuana) pronta per l’immissione nel mercato locale dello spaccio.

I preliminari accertamenti svolti hanno permesso di deferire in stato di libertà un giovane, 20 enne, che risiede nel condominio. Proseguono le indagini tese a verificare l’eventuale esistenza di un legame tra gli esiti dell’operazione notturna con i gravi episodi delittuosi verificatisi a Giovinazzo. Le indagini sono condotte sotto al direzione della Procura della Repubblica di Bari.