"Roghi e fumi anche all'alba", i cittadini di Japigia segnalano l'ennesimo incendio abusivo

Roghi segnalati anche all'alba, visibili dal quartiere Japigia: il Comitato cittadini del rione segnala ancora una volta la presenza di fumi, dall'origine non ancora chiarita, emessi a causa di incendi. Alcuni attivisti, di buon mattino, hanno immortalato il momento del rogo, verificatosi in direzione della Tangenziale, probabilmente tra Mungivacca e Japigia. Un episodio che preoccupa ancora una volta i residenti, i quali chiedono provvedimenti per intensificare i controlli, con l'obiettivo di evitare l'inquinamento del rione.

Solo pochi giorni fa erano stati presentati i risultati della ricerca effettuata in collaborazione con Arpa e Comune di Bari sul fenomeno, avviata su richiesta degli stessi abitanti: il monitoraggio di circa un anno degli episodi aveva confermato l'origine legata a roghi abusivi, nelle campagne attorno al quartiere, escludendo la presenza di fumi industriali.