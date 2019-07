Nuovo incendio nelle campagne di Japigia, Leonetti: "Basta con i roghi di rifiuti"

A poche ore di distanza dall'episodio avvenuto in mattinata, un altro incendio, ieri sera, si è verificato nelle campagne del quartiere Japigia, vicino al cavalcavia per la Tangenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

L'episodio è stato duramente stigmatizzato dal presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti: "E' una questione da discutere nelle sedi più opportune - spiega - e con la severità che merita un reato, perché bruciare rifiuti è un reato a danno della salute pubblica, oltre che una profonda mancanza di rispetto per i proprietari dei campi in cui, con tanta ignoranza e noncuranza, si compie un illecito penalmente perseguibile. Sono grato ai pompieri per il loro tempestivo intervento e urlo a gran voce che i colpevoli non resteranno impuniti" aggiunge, invine, il presidente del Municipio I.