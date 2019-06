Tre incendi in un giorno a Lama Balice: fiamme a ridosso della strada che costeggia il parco

Tre incendi in un solo giorno nel parco di Lama Balice. Una domenica difficile, quella dello scorso 16 giugno, nell'area naturale barese. I volontari dell'associazione Guardie Ambientali d'Italia con sede legale a Corato, e i distaccamenti di Terlizzi e Valenzano, a seguito della convenzione firmata con il comune di Bari per l'assegnazione del Bando antincendio per il parco, sono stati impegnati fino al primo pomeriggio nello spegnimento di tre focolai d'incendio all'interno della Lama.

I tre punti, come evidenziano i rilievi fotografici e come rendono noto le guardie ambientali, si sono propagati a ridosso della strada che costeggia il parco. "Dal sopralluogo effettuato successivamente - spiega inoltre l'associazione - le guardie non hanno riscontrato alcun tipo di materiale infiammabile che avrebbe potuto generare il fuoco, resta dunque dubbia la natura di tale incendio".