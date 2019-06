A fuoco sterpaglie e rifiuti: doppio incendio tra il San Paolo e Lama Balice

Due incendi nella stessa giornata, giovedì 20 giugno, nella zona tra Lama Balice e l'ospedale San Paolo. In entrambi i casi sul posto sono intervenuti i volontari delle Guardie Ambientali d'Italia.

Sono le ore 11.52 quando le guardie durante l'orario di servizio presso la villa Framarino sita a Lama Balice, scorgono del fumo nero proveniente dalla strada provinciale 156 che collega Bari-Bitonto. Raggiunto il luogo dell'incendio, dove il gruppo cinofili della Polizia di Stato già presente aveva iniziato la deviazione del traffico a causa delle fiamme che lambivano la strada, i volontari si sono imbattuti in circa 50 metri di sterpaglia infuocata, come evidenziano i rilievi fotografici effettuati dagli stessi. L'operazione di spegnimento - fanno sapere le guardie - si è protratta per circa un'ora. Sono le 18.00 ed un nuovo intervento vede impegnate le guardie. Gomme e rifiuti ai quali era stato dato fuoco nelle vicinanze dell'ospedale San Paolo. Una volta raggiunto il posto, le guardie hanno ritenuto necessario l'ausilio del Vigili del Fuoco vista l'entità dell'incendio.