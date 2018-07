Bruciano sterpaglie e terreni a Santa Rita, fumo invade le case. I residenti stufi: "Aerosol collettivo, ora basta"

Un incendio ieri e un altro oggi, tra fumo che raggiunge le case e residenti esasperati: succede nel quartiere Santa Rita di Bari dove gli abitanti della zona hanno pubblicato sul gruppo Strada Sì di Facebook le illagini di due roghi: il primo ha visto alcune sterpaglie bruciate con l'odore acre del fumo capace di entrare nelle abitazioni. Stamane un altro rogo ha interessato sempre la stessa zona. in via Lama del Duca, non lontano dalle case popolari: "Un mega aerosol collettivo" commentano i residenti che ieri hanno chiamato i vigili del fuoco attorno alla mezzanotte.