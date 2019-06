Ancora una giornata di roghi in periferia: due incendi tra San Paolo e Zona industriale

Ancora incendi nella giornata di sabato 29 Giugno. Sono le ore 19 quando i volontari delle Guardie Ambientali durante l'orario di servizio presso Lama Balice scorgono del fumo proveniente dalla strada provinciale 156. Una volta raggiunto il luogo, alle spalle di una cava vicino la SP 156, con un'autobotte da 3000 litri, la pattuglia si imbatte in circa 30 metri di sterpaglia secca che aveva preso fuoco, probabilmente a causa delle elevate temperature di questi giorni. L'intervento - fanno sapere i volontari- è durato circa due ore. Il secondo intervento è scattato invece alle 21.30 in via dei Fiordalisi, nei pressi della strada provinciale 54, dove un altro incendio di grave entità si era propagato sul ciglio della strada, esponendo così ad un grande rischio chiunque transitasse sul quel tratto.