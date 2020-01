Albero di Natale sul balcone prende fuoco: vigili del fuoco domano incendio in via Amendola

L'albero di Natale posizionato sul balcone prende fuoco, e per domare le fiamme arrivano i vigili del fuoco. E' successo questa mattina in via Amendola, intorno alle sette. I pompieri sono intervenuti al quarto piano di una palazzina: a provocare le fiamme probabilmente un corto circuito causato dalle lucine dell'albero. L'azione dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, limitando danni a cose e persone.