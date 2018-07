Scoppia incendio in appartamento, paura in via Gentile: donna salvata dai vigili del fuoco

Fumo nero e fiamme da una delle finestre dell'abitazione. Momenti di paura questa mattina in via Gentile, per un incendio divampato in un appartamento di una palazzina con affaccio su via Troisi.

Il rogo è divampato in un'abitazione al settimo piano. Una donna, che si trovava all'interno, ha trovato rifugio sul balcone ed è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con un'autoscala. Per la signora, così come per gli altri abitanti dello stabile, solo tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza.

VIDEO: L'INTERVENTO DEI POMPIERI E IL SALVATAGGIO

Sul posto sono intervenuti comunque i sanitari del 118 e la polizia locale. Sull'edificio saranno ora effettuate le dovute verifiche di staticità.

