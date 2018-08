Scoppia incendio in appartamento: vigili del fuoco in viale Japigia

Tre squadre di vigili del fuoco sono intervenute questa mattina in viale Japigia, per un incendio divampato in un appartamento. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, è scoppiato in un'abitazione all'ultimo piano di un condominio. L'appartamento era vuoto nel momento in cui si sono sprigionate le fiamme, e non si sono registrati feriti, neppure tra gli altri abitanti del palazzo. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, al momento ancora impegnati sul posto per i rilievi del caso.