Incendio in un attico in via Roberto da Bari: paura in centro, vigili del fuoco in azione

Vigili del Fuoco in azione, questo pomeriggio, in pieno centro a Bari: un incendio si è sviluppato, attorno alle 15.50, su un attico all'ultimo piano di via Roberto da Bari, vicino all'Hotel Central. Secondo le prime informazioni a prendere fuoco sarebbe stato un elettrodomestico. Al momento del rogo, fortunatamente, non vi era nessun occupante dell'appartamento. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti anche con l'ausilio di un'autoscala. Non si registrano persone intossicate.