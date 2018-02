Fiamme in un attico dell'estramurale Capruzzi: vigili del fuoco in azione

Un incendio è divampato, attorno alle 10, in un attico di via Capruzzi, nella zona antistanteil centro di Bari: sul posto sono intervenute pattuglie dei vigili del fuoco che sono intervenute sotto la nevicata che si è abbattuta questa mattina sul capoluogo. Il rogo è stato domato prontamente: al momento ancora ignote le cause. Un 21enne di origini straniere, rimasto lievemente intossicato, è stato tratto in salvo dalla Polizia.