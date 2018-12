Altamura, in fiamme quattro mezzi dei carabinieri forestali del parco dell'Alta Murgia

Quattro mezzi dei carabinieri forestali sono stati bruciati in un incendio ad Altamura. I mezzi - due fuoristrada e due utilitarie - erano in dotazione al reparto operante nel Parco nazionale dell'Alta Murgia ed erano parcheggiati nel cortile di una scuola adiacente al comando.

L'episodio è avvenuto sabato 22 dicembre, e indagini sono in corso sul rogo che sarebbe di presunta origine dolosa. Solidarietà "per vile atto" è stata espressa dall'ente parco che ha sottolineato l'impegno del reparto nel controllo del territorio e nella repressione degli illeciti di natura ambientale. L'ente parco si dice inoltre certo che "l'attività di controllo del corpo non si fermerà e che l'attività investigativa assicurerà alla giustizia gli autori di questo vile atto".