Incendio nei parcheggi riservati ai carabinieri: a fuoco l'auto di un militare e un'altra vettura di servizio dell'Arma

Fiamme nella notte a Gioia del Colle dove in Piazza Umberto, per cause ancora in corso d'accertamento, due auto, tra cui quella privata di un carabiniere e una vettura di servizio dell'Arma, un'auto civetta completamente distrutta, sono state interessate da un incendio mentre erano parcheggiate negli stalli riservati alla locale compagnia dei carabinieri. Le autovetture sono state rimosse, proseguono le indagini.