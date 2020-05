Incendio in deposito giudiziario a Santa Caterina: cento mezzi distrutti dalle fiamme

Circa cento mezzi sono andati distrutti nella notte in un incendio di vaste proporzioni scoppiato all'interno di un deposito giudiziario a Santa Caterina. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di sette squadre dei vigili del fuoco, al lavoro per diverse ore. Nell'area di circa 18mila metri quadri, adibita anche a officina, erano presenti complessivamente circa 600 veicoli. Indagini sono in corso sulle cause del rogo.

