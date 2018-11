Incendiata auto dell'ex presidente del Consiglio comunale di Altamura: indagini in corso, ipotesi dolo?

I Carabinieri indagano sull'incendio che la scorsa notte ha distrutto l'auto dell'ex presidente del consiglio comunale di Altamura, Nico Dambrosio. Al momento si cerca di capire le cause dell'episodio, non escludendo l'ipotesi del dolo: le fiamme sono state spente grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda, la sindaca della città murgiana, Rosa Melodia, è interenuta esprimendo solidarietà a Dambrosio, definendo il rogo "un atto vile".

Solidarietà anche dal presidente del gruppo di Fi in Consiglio regionale, Nino Marmo: "Nico è uomo della Politica, quella vera, quella fatta di militanza a prescindere dalle cariche istituzionali ricoperte. Il suo entusiasmo ed il suo attivismo, infatti, continuano ad animare la politica locale pur non facendo più parte del Consiglio altamurano. A lui va tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno e siamo certi che nessuno, in nessun modo, potrà placare la sana passione che lo spinge a mettersi ogni giorno a servizio della sua comunità". Dambrosio, già a capo dell'assemblea comunale altamurana, non ricopre più incarichi amministrativi dal 2015.