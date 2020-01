Auto in fiamme davanti al Marco Polo: momenti di apprensione a Poggiofranco

Momenti di apprensione, questa mattina, in via Bartolo, nel quartiere Poggiofranco, a causa di un'incendio che ha distrutto una Mini parcheggiata davanti alla scuola Marco Polo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Disagi anche alla circolazione dei veicoli in un orario di punta quale l'inizio delle lezioni.

In base ai rilievi della Polizia Locale, la vettura avrebbe preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia. Non vi sono stati feriti.