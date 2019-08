Rogo alla periferia di Bitonto: incendio in un'autorimessa

Un grosso incendio si è sviluppato intorno alle 14 in un'autorimessa alla periferia di Bitonto. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo e i danni eventualmente subiti dai mezzi. Dal luogo del rogo si è levata una densa colonna di fumo nero, avvistato anche a grande distanza. L'autorimessa fungerebbe anche da deposito giudiziario per i veicoli sotto sequestro. Un uomo sarebbe rimasto lievemente ferito per essere caduto urtando la testa, nel tentativo di mettere i veicoli al riparo dalle fiamm