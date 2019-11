Teppisti in azione nel quartiere Santo Spirito, incendiato bagno dei giardini pubblici. Picaro (Lega): "Terra di nessuno"

Il consigliere comunale della Lega, Michele Picaro, denuncia l'incendio di un bagno pubblico nel quartiere Santo Spirito di Bari. "Ancora una volta, nei giardini pubblici i vandali ed i teppisti la fanno da padroni. Ancora una volta, l’amministrazione comunale è inerme nel difendere gli spazi pubblici - specialmente nelle periferie - oramai da troppo tempo terra di nessuno".

Il consigliere comunale d'opposizione prosegue: "Le continue richieste da parte del sottoscritto e della comunità locale, di voler potenziare con una costante presenza di forze dell’ordine e con strumenti di video-sorveglianza, il giardino in questione, si vede infrangere con il disinteresse dell’Amministrazione Decaro. In tal senso, chiederò per l’ennesima volta di rispettare e, soprattutto, tutelare la comunità Santo Spiritese, così come tutte quelle e, sono tante, ad oggi abbandonate"