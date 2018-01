Incendio divampa nella notte in viale Japigia: fiamme danneggiano caffetteria

Un rogo ha danneggiato, nella notte, la Caffetteria Martin, in viale Japigia a Bari: l'episodio si è verificato attorno all'1 quando fiamme e fumo ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio. Sul posto sono intervenute anche pattuglie della Polizia Scientifica e dei Carabinieri. Effettuati i primi rilievi: si ipotizza che il rogo possa aver avuto origine dolosa. I proprietari non avrebbero però mai ricevuto avvisaglie in tal senso, né minacce. Le fiamme si sarebbero propagate dal bagno al resto del locale che ha subito danni al soffitto e alla vetrina. In corso le indagini per risalire ai responsabili del rogo