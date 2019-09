VIDEO | Fiamme in mare, gozzo a fuoco nelle acque di San Giorgio

Fiamme in mare nella tarda serata di domenica nelle acque di San Giorgio. Uomini della Capitaneria di Porto e vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 23, sul lungomare Alfredo Giovine, nello specchio d'acqua nei pressi del 'Reef', per domare l'incendio di un gozzo alla deriva. A bordo della piccola imbarcazione non c'erano persone. La barca è stata recuperata e ormeggiata presso il vicino lido dell'Acquedotto: accertamenti sono in corso questa mattina, da parte della Guardia costiera, per comprendere cosa sia accaduto e chi abbia eventualmente abbandonato il gozzo in fiamme.

(Nel video inviato da un lettore: i momenti dello spegnimento dell'incendio)