Bruciano materassi in un casolare a Bitritto: vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione, questo pomeriggio, alla periferia di Bitritto: alcuni materassi sono stati dati alle fiamme in un casolare abbandonato non lontano dalla Statale e dall'imbocco per l'Autostrada A14. Una squadra è intervenuta per spegnere le fiamme. Non si segnalano, al momento, persone ferite. Il fumo era visibile dalla Tangenziale della cittadina alle porte di Bari.