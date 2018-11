Bus Amtab prende fuoco in strada, momenti di paura a San Pio

Il bus prende fuoco in strada. E' accaduto questa mattina al quartiere San Pio. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco, giunti sul posto con due mezzi, è scattata intorno alle 11.20. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per passeggeri e autista.

In merito all'episodio, in una nota Amtab precisa che si è trattato "di un mezzo incendiatosi a causa di una perdita improvvisa di olio che venendo a contatto con parti incandescenti del motore ha dato origine all’incendio". "Nonostante la gravità dell’accaduto, le cui esatte dinamiche verranno accertate con indagine interna - afferma il presidente Pierluigi Vulcano - nessun pericolo si è registrato per l’utenza e il dipendente in servizio. Allo stato, si precisa che si tratta di un autobus con circa 12 anni di vita sottoposto alla normale manutenzione".