Paura sulla statale 16: autobus Amtab in fiamme all'altezza di Palese

Avvolto e completamente distrutto dalle fiamme. Un bus Amtab ha preso fuoco questo pomeriggio sulla statale 16, in direzione sud. L'incendio è avvenuto all'altezza di Palese, in prossimità del centro sportivo De Palo.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Secondo le prime informazioni raccolte, sul bus non ci sarebbero stati passeggeri. Ancora ignote le cause che hanno scatenato l'incendio.

Traffico bloccato

La presenza del mezzo in fiamme sulla carreggiata, e le successive operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, hanno mandato in tilt il traffico nel tratto interessato. La circolazione stradale è al momento bloccata.

I precedenti

Non si tratta del primo episodio simile. Nel 2015, un altro bus Amtab aveva preso fuoco in tangenziale, mentre più di recente un altro mezzo si era incendiato in via Napoli, durante il trasporto in officina.

Le opposizioni in Consiglio comunale: "La misura è colma"

Sull'episodio è intervenuta la consigliera comunale Irma Melini (Scelgo Bari): "Basta proclami di nuovi autobus in arrivo. Adesso il vaso è colmo. Decaro individui i responsabili tecnici e politici e riporti sicurezza e dignità in questa città". Rogo stigmatizzato anche da Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia): "Mezzi fatiscenti e obsoleti. Un vero pericolo per i cittadini-utenti. Dopo questo grave episodio, dimissioni immediate dei vertici aziendali e dei responsabili politici". Picaro (Forza Italia), definisce l'incendio un "ennesimo desolante spettacolo" aggiungendo che "siamo oramai alle battute finali di un’amministrazione che offre questo tipo di servizi".