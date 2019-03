Fumo dalla cabina Enel interrata: vigili del fuoco in azione a Loseto

Momenti di paura questa mattina a Loseto per un principio di incendio che ha interessato una cabina Enel interrata, in via Perrone, nella zona nuova del quartiere, nei pressi della chiesa del Salvatore.

Sul posto, allertati da alcuni residenti, tra cui il consigliere municipale Vito Antonio Menolascina, e dal parroco della vicina chiesa, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e stanno ancora operando sul posto per tutte le verifiche del caso. Sul posto sono giunti anche i tecnici Enel e gli agenti della Polizia locale.



