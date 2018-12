Valenzano, nel capannone abbandonato a fuoco rifiuti e materiale plastico

Ci sono volute ore di lavoro e l'impiego di sei mezzi dei vigili del fuoco per domare il rogo scoppiato sabato pomeriggio in un capannone abbandonato sulla provinciale Ceglie-Adelfia, nel territorio di Valenzano.

La densa colonna di fumo nero che si è levata dal luogo dell'incendio ha messo in allarme i residenti della zona, ma è stata ben visibile per ore anche a chilometri di distanza. Oltre trecento le chiamate ricevute dal centralino dei vigili del fuoco, da parte di cittadini anche di zone più lontane dal rogo, preoccupati da fumo nero e puzza e dalle possibili sostanze tossiche che si sono sprigionate dalle fiamme.

A prendere fuoco sarebbero stati rifiuti: materiale plastico, ma anche pneumatici, spazzatura, vecchi mobili, accumulati in uno dei capannoni abbandonati dell'ex fabbrica di recupero metalli, fallita e ormai chiusa da anni. Rifiuti che qualcuno potrebbe aver accumulato introducendosi nella struttura abusivamente, probabilmente dalla parte retrostante. Un'area di oltre duemila metri quadri, in cui il fuoco sarebbe partito da più punti: un elemento che sembrerebbe lasciare pochi dubbi sulla natura dolosa dell'incendio. Per supportare le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco sono intervenuti anche con un mezzo ARA, capace di ricaricare sul posto le bombole scariche, in modo da assicurare un intervento ancora più tempestivo. La polizia locale di Valenzano, intervenuta sul posto, ha provveduto a rintracciare l'ex proprietario della struttura, che però non vi avrebbe più avuto accesso da tempo.

Questa mattina i vigili del fuoco sono ancora al lavoro sul posto. Le fiamme sono ormai domate ma si lavora per raffreddare le macerie: operazioni rese più delicate dalla presenza di alcuni muri pericolanti. In queste ore anche l'Arpa, in seguito alla segnalazione inoltrata ieri sera dai vigili del fuoco, potrebbe effettuare un sopralluogo.