Scoppia incendio in casa abbandonata al Libertà, all'interno due abusivi: catturato e denunciato 30enne

Un incendio in un'abitazione disabitata di via Crisanzio, nel quartiere Libertà di Bari, ha fatto scattare i controlli delle Volanti della Polizia. Sul posto gli agenti hanno rinvenuto la proprietaria e una sua parente che, dopo aver domato il rogo, hanno raccontato di aver sorpreso, nell'appartamento, due stranieri senza fissa dimora che si erano introdotti abusivamente e fuggiti via dopo l'intervento delle due donne.

Gli agenti sono riusciti, in pochi minuti, a fermare uno di loro: era un 30enne albanese pregiudicato e senza fissa dimora. L'uomo è stato quindi denunciato per violazione di domicilio.