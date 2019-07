Scoppia incendio in un'abitazione: paura nel centro di Noicattaro, uomo si lancia dal balcone

Paura nella notte a Noicattaro, per un grosso incendio scoppiato all'interno di un'abitazione in via De Rossi, a ridosso del centro storico.

L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e trenta. Nell'appartamento si trovavano quattro persone: una coppia di coniugi 58enne, il figlio 33enne e un nipote 24enne. Tutte da chiarire le cause del rogo: le fiamme alte hanno messo in allarme i residenti della zona, che si sono riservati in strada nel corso dell'intervento dei vigili del fuoco. Pare che nell'abitazione si trovassero numerosi detersivi e materiale plastico, legati alla professione di venditori ambulanti esercitata dagli occupanti.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 della postazione di Noicattaro, che ha soccorso e trasportato in ospedale il capofamiglia, che nel tentativo di abbandonare l'abitazione si è lanciato dal balcone, facendo un volo di circa 3 metri: fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.